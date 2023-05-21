Федеральное агентство новостей №1

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Эксперты рассказали о времени на спасение человека после укуса ядовитой змеи

Эксперты рассказали о времени на спасение человека после укуса ядовитой змеи

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал о том, как отличить ядовитую змею от неядовитой, а также как предотвратить летальный исход после ее укуса.

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