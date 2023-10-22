Компания “Аргументум Фарма” приступила к строительству завода по производству ЖНВЛП

Компания «Аргументум Фарма» приступила к строительству предприятия в ОЭЗ «Дубна», которое займется производством лекарственных средств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).
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