"Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых

Ну что, депутаты Госдумы?! Какие будут еще предложения по улучшению жизни мигрантов?!Маткапиьал всем проходимкам, школы для одаренных ушлепков, путевки в санатории, вставить всем инмпланты, что еще придумаете?! Пока они убивают, насилуют, занимаются педофилией и « подсаживают нашу молодежи на наркотики ?! Что еще придумаете, « добренькие вы наши»?!

TG

Tamara Goncharuk

Вот пусть эти депутаты на своей шкуре почувствуют, что они натворили, приглашая мигрантов на территорию России. Неплохо было бы, если они отходили и главного «строителя» России Хуснуллина, который с молчаливого согласия депутатов, завёз в Россию всю Среднюю Азию с детьми и родителями. Уже и жители Перми вышли на демонстрацию, когда вместо школы решили построить очередную девятую мечеть в городе. Вы с ума там все посходили в вашей Думе?