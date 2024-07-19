Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых

"Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых

Царьград "Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых ФОТО: SHUTTERSTOCK Мигранты, напавшие в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, бить людей начали ещё на пляже.

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Комментарии
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леонид рыбаков
пока детей госдумы насиловать не начнут и избивать НЕ ДОЖДЕМСЯ
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11 час.
ninikooo Митусова
Ну что, депутаты Госдумы?! Какие будут еще предложения по улучшению жизни мигрантов?!Маткапиьал  всем проходимкам, школы для одаренных ушлепков, путевки в санатории, вставить всем инмпланты, что еще придумаете?! Пока они убивают, насилуют, занимаются педофилией  и « подсаживают нашу молодежи на наркотики ?! Что еще придумаете, « добренькие вы наши»?!
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10 час.
TG
Tamara Goncharuk
Вот пусть эти депутаты на своей шкуре почувствуют, что они натворили, приглашая мигрантов на территорию России. Неплохо было бы, если они отходили и главного «строителя» России Хуснуллина, который с молчаливого согласия депутатов, завёз в Россию всю Среднюю Азию с детьми и родителями. Уже и жители Перми вышли на демонстрацию, когда вместо школы решили построить очередную девятую мечеть в городе. Вы с ума там все посходили в вашей Думе?
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8 час.

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