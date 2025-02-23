Эмма Кляйн: «Гостья» — новый роман от автора «Девочек»

Завораживающий роман о героине, которой не хочется сочувствовать. Алекс всего 22 года, но кажется, что у нее есть единственная цель — паразитируя на обеспеченных мужчинах, чьи желания она худо-бедно умеет удовлетворять, и жить без целей и смысла.