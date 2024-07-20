Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы

Александр Рожков

Это все результат ельцинизма - борьбы с советским прошлым. А как же иначе? Назвались груздями - полезайте в кузов. Это ваш выбор, дарагия таварыщчи.... А где у нас в культурке не так, как описано здесь, если министром культуры сами знаете кто. И должны бы знать, кто их назначает...