Как говорят товарищи из Культурного фронта: у нас тут "культурная тревога". А точнее историческая. А может даже и ценностная, – пишет курский военный волонтёр Роман Алёхин.
Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы
Комментарии
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Александр Рожков
Это все результат ельцинизма - борьбы с советским прошлым. А как же иначе? Назвались груздями - полезайте в кузов. Это ваш выбор, дарагия таварыщчи.... А где у нас в культурке не так, как описано здесь, если министром культуры сами знаете кто. И должны бы знать, кто их назначает...
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6 час.
ГД
Галина Дубровская
А Гладков покровительствует значит вместе обсирают сволочи , гнать их обоих, Быстрыкин или Белоусов пусть их гонят вон
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2 час.
АЛ
Александр Ляхов
Гнать поганой метлой эту директрису и весь научно-исторический отдел музея. Гнать с запретом на профессию. Это яркий пример "врагов народа", фальсификаторов истории. Курская битва это яркая, радостная победа нашей страны, полного разгрома танковых фашистских полчищ. По эмоциональности, радости от разгрома враг её можно сравнить с операцией "Багратион", и взятием Берлина.
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5 мин.
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