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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Александр Ляхов
    Гнать поганой метлой эту директрису и весь научно-исторический отдел музея. Гнать с запретом на профессию. Это яркий ...Битва с Курской б...
  • Татьяна Ускова
    мы кроме как в сети повозмущаться, ничего не хотим и не можем) потому и случается весь этот беспредел! чурканы просто...Мигрант избил и н...
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Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы

Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы

Как говорят товарищи из Культурного фронта: у нас тут "культурная тревога". А точнее историческая. А может даже и ценностная, – пишет курский военный волонтёр Роман Алёхин.

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Комментарии
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Александр Рожков
Это все результат ельцинизма - борьбы с советским прошлым. А как же иначе? Назвались груздями - полезайте в кузов. Это ваш выбор, дарагия таварыщчи.... А где у нас в культурке не так, как описано здесь,  если министром культуры сами знаете кто. И должны бы знать, кто их назначает...
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6 час.
ГД
Галина Дубровская
А Гладков покровительствует значит вместе обсирают сволочи , гнать их обоих, Быстрыкин или Белоусов пусть их гонят вон
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2 час.
АЛ
Александр Ляхов
Гнать поганой метлой эту директрису и весь научно-исторический отдел музея. Гнать с запретом на профессию. Это яркий пример &quot;врагов народа&quot;, фальсификаторов истории. Курская битва это яркая, радостная победа нашей страны, полного разгрома танковых фашистских полчищ.  По эмоциональности, радости от разгрома враг её можно сравнить с операцией &quot;Багратион&quot;, и взятием Берлина.
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5 мин.

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