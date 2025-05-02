В Москве деревья из-за снега упали на автомобили

В Москве и Подмосковье из-за снега деревья упали на автомобили, сообщает Telegram-канал Baza. «Точное количество неизвестно — сотрудники оперативных служб буквально сбиваются со счёта во время подсчета заявок», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии