Berliner Zeitung: АдГ укрепила позиции после инцидента с дроном

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле вызвал политическую напряжённость. Канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Германии предпринять ответные меры, что может усилить позиции партии «Альтернатива для Германии» в преддверии выборов в Восточной Германии.