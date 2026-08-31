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Царьград

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Berliner Zeitung: АдГ укрепила позиции после инцидента с дроном

Berliner Zeitung: АдГ укрепила позиции после инцидента с дроном

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле вызвал политическую напряжённость. Канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Германии предпринять ответные меры, что может усилить позиции партии «Альтернатива для Германии» в преддверии выборов в Восточной Германии.

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