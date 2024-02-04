Такер Карлсон приехал в Россию

О, к нам приехал Такер Карлсон? Надо же. Это большая радость для нас всех, если уж на то пошло. Адекватный человек с критическим мышлением, при этом образованный и умеющий доносить свои мысли до широкой аудитории - желанный гость в любой стране.
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