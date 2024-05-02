Торговля Китая с другими членами БРИКС выросла на 11,3% в первом квартале

По данным таможенных органов, в первом квартале объем торговли Китая с другими членами БРИКС составил 1,49 триллиона юаней (209,7 миллиарда долларов), увеличившись на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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