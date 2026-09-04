Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми

Недавно Елена Зеленская уже посещала Одессу — перерезала ленточку на открытии центра военной травмы. Тогда бросилось в глаза, с какой гадливостью она смотрела на детей-инвалидов — а их, безногих(!), на протезах, еще и заставили выплясывать перед ней гопак.