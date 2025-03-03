О новых диапазонах на электричество рассказали в Минстрое Карелии

В Карелии с 1 января увеличили диапазоны тарифов на электроэнергию. В отопительный период в негазифицированных жилых, в том числе садовых домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, они составят: Первый диапазон — до 7020 кВт/час; Второй диапазон — от 7020 до 10800 кВт/час; Третий диапазон — свыше 10800 кВт/час.