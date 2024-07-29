В Коркино эвакуировали обитателей пансионата для пожилых людей

В Коркино ночью пришлось эвакуировать обитателей пансионата для пожилых людей «Аврорины зори». Как сообщили РИА «Новый День» в администрации муниципального округа, накануне поздно вечером часть скального грунта, которым было отсыпано русло речи Каменка в районе федеральной трассы А-310, смыло потоком воды.