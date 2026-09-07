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MeMo-Logic

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Приговоры по делам о наркотиках в части фактов шаблонные, а следовательно их можно писать ИИ

Друзья,я штудирую литературу для будущих публикаций, и одна научная статья вызвала у меня сильный страх, приведу лишь несколько цитат:"В судебной практике отчетливо выделяются категории дел, решения по которым практически не отличаются.

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