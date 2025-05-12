Украинское командование тайно стягивает в ДНР обученных на Западе солдат. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Под натиском и ударом могут отказаться Красный Лиман и Краматорск в Донецкой Народной республике.Все военнослужащие украинской армии, которых перебрасывают с других участков фронтов (Красный Лиман, Славянск и Краматорск), прошли военную подготовку во Франции, Великобритании и Чехии.
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