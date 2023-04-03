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Моряков с фиктивными документами будут судить в Приморье

Моряков с фиктивными документами будут судить в Приморье

Член Морской квалификационной комиссии Службы капитана морского порта Владивосток обогатился на 100 тысяч рублей, обеспечив пятерым приморцам успешную сдачу экзаменов на различные квалификации членов экипажа морского судна, сообщает ИА DEITA.

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