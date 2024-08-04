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Фейк № один!!! «Мы зашли в тупик». Генерал Теплинский осудил Кремль и подал в отставку? Что об этом известно

Фейк № один!!! «Мы зашли в тупик». Генерал Теплинский осудил Кремль и подал в отставку? Что об этом известно

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский   2 августа, в Сети появился вброс, что командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский якобы раскритиковал российское правительство и подал в отставку в эфире рязанского телеканала ТКР.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Сейчас таких фейков будет все больше и больше. Будьте бдительны!
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18 час.
Sergiy Che
а &quot;ВК&quot; вообще отмазывает бандероботов, но быстро банят патриотов РФ которые тех бандероботов щемят  - там в администрации ресурса вражины прематёрейшие давно сидят и активно гадят!
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17 час.

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