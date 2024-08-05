Евросоюз отказался признать результаты выборов в Венесуэле без протоколов голосования

Европейский союз (ЕС) отказывается признать результаты выборов в Венесуэле, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, без публикации официальных протоколов голосования с избирательных участков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии