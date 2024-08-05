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Евросоюз отказался признать результаты выборов в Венесуэле без протоколов голосования

Евросоюз отказался признать результаты выборов в Венесуэле без протоколов голосования

Европейский союз (ЕС) отказывается признать результаты выборов в Венесуэле, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, без публикации официальных протоколов голосования с избирательных участков.

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