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Царьград

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В Мытищах 19-летняя фотограф погибла при загадочных обстоятельствах

В Мытищах 19-летняя фотограф погибла при загадочных обстоятельствах

Ножевое ранение и падение с 20-го этажа: в Подмосковье нашли тело 19-летней девушки.В подмосковных Мытищах рано утром 16 сентября под окнами высотки нашли тело 19-летней девушки с ножевым ранением в области сердца.

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