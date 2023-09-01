Мощное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в акватории Тихого океана около Курильских островов. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 308 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в акватории Тихого океана около Курильских островов. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 308 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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