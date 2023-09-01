РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Мощное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в акватории Тихого океана около Курильских островов. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 308 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх