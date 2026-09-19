Паслер поздравил уральских оружейников с профессиональным праздником

Денис Паслер выступил с обращением к жителям Свердловской области по случаю Дня оружейника. Глава региона подчеркнул особое значение этой даты для Опорного края державы.
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