Какие машины чаще всего покупают россияне за наличные, рассказали в «СберАвто»

Эксперты «СберАвто» проанализировали данные о продажах автомобилей в своем сервисе за последний год и предоставили информацию о предпочтениях российских покупателей, которые приобретают авто без использования кредитных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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