Восприятие меняющейся реальности

Natalija Osminina

Люди стали наконец-то просыпаться! И мыслить настоящим. По крайней мере блогеры и авторы таких статей. Дальше проснется большинство и будет удивляться: "как же так... почему я ничего не понимал? или "да я всегда так думал!)))) Кстати, насчет евро. Естественно, что их скоро не будет. Как и резервного доллара.