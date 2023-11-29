Всю свою жизнь я воюю с косностью и инерционностью мышления. Огромное количество людей свято уверено, что «если так было раньше, то так же будет и дальше».
Восприятие меняющейся реальности
Комментарии
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Natalija Osminina
Люди стали наконец-то просыпаться! И мыслить настоящим. По крайней мере блогеры и авторы таких статей. Дальше проснется большинство и будет удивляться: "как же так... почему я ничего не понимал? или "да я всегда так думал!)))) Кстати, насчет евро. Естественно, что их скоро не будет. Как и резервного доллара.
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