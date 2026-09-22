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Твой континент

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На шоу «Титаны» Алексей Лаптев выбыл после тяжелейшего испытания, Артём Фомин прошёл дальше

20 сентября на ТНТ вышел второй выпуск четвёртого сезона «Титанов». Семь уральских спортсменов боролись за проход в следующий этап.

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