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Не только о футболе

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«Краснодар» – чемпион, «Зенит» без трофеев в год столетия, «Химкам» не дали лицензию, МХК «Спартак» выиграл Кубок Харламова, США в финале ХЧМ впервые за 91 год, 100-й титул Джоковича, «ПСЖ» с Сафоновым взял Кубок и другие новости

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Комментарии
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сергей озеров
«Черноморец» пытался арендовать сочинский «Фишт», но не получил разрешения (иначе «Сочи» бы не попал в стыки).
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7 час.
сергей озеров
«Химкам» нельзя дальше играть в РПЛ: комиссия РФС по лицензированию объявила об отказе в выдаче им лицензии (а еще «Черноморцу» и «СКА Хабаровску» из Первой лиги). И вокруг «Химок» теперь шум непонимания: они закончили на 12-м месте, то есть остались в Премьер-лиге по спортивному принципу. И кому должно перейти их место?
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7 час.
сергей озеров
«Черноморец» об отказе в лицензии: «К сожалению, в Новороссийске не проходил ЧМ, поэтому в городе-герое нет современного стадиона. Оставляем за собой право обжаловать решение»
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7 час.
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