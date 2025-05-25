«Краснодар» – чемпион, «Зенит» без трофеев в год столетия, «Химкам» не дали лицензию, МХК «Спартак» выиграл Кубок Харламова, США в финале ХЧМ впервые за 91 год, 100-й титул Джоковича, «ПСЖ» с Сафоновым взял Кубок и другие новости

сергей озеров

«Химкам» нельзя дальше играть в РПЛ: комиссия РФС по лицензированию объявила об отказе в выдаче им лицензии (а еще «Черноморцу» и «СКА Хабаровску» из Первой лиги). И вокруг «Химок» теперь шум непонимания: они закончили на 12-м месте, то есть остались в Премьер-лиге по спортивному принципу. И кому должно перейти их место?