Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер нарушила закон о влиянии на выборы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили закон, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента, говорить что-то в поддержку кандидатов на выборах.
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