В Туле члены общественной палаты собрались в преддверии Дня народного единства

В Общественной палате Тульской области в преддверии Дня народного единства состоялся разговор членов комиссии по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и журналистов о единении, о многогранности, о силе Российского государства.
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