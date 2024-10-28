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Тульские новости

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В Туле члены общественной палаты собрались в преддверии Дня народного единства

В Туле члены общественной палаты собрались в преддверии Дня народного единства

В Общественной палате Тульской области в преддверии Дня народного единства состоялся разговор членов комиссии по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и журналистов о единении, о многогранности, о силе Российского государства.

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