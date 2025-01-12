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Шансы на переизбрание Шольца могут возрасти после возвращения Трампа

Шансы на переизбрание Шольца могут возрасти после возвращения Трампа

Избрание Дональда Трампа президентом США может повысить шансы канцлера Германии Олафа Шольца на переизбрание.

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