Гендиректору «Ворлдскиллс Россия» Роберту Уразову продлили срок ареста

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемому в особо крупном мошенничестве генеральному директору Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберту Уразову.
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