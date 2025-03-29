Эксперт назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве

Недвижимость — один из лучших способов для инвестиций, поскольку часто быстрее всего окупается. О том, какие квартиры выгодно приобретать для вложений в Москве, рассказал 29 марта «Известиям» эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская Академия» Андрей Сердюк.