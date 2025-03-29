Эксперт назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве

Недвижимость — один из лучших способов для инвестиций, поскольку часто быстрее всего окупается. О том, какие квартиры выгодно приобретать для вложений в Москве, рассказал 29 марта «Известиям» эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская Академия» Андрей Сердюк.
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