УП: команда главкома Драпатого подготовила план конфликта с Россией

Команда главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого подготовила план долгосрочного конфликта с Россией, который уже несколько недель находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- БПЛА уничтожил пл...
- ВП La Croix: выборы ...
- Подросток, найден...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым