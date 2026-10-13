WP: США и Европа хотят остановить войну по линии фронта, Киев на это согласен США разрабатывают мирный план по Украине совместно с Европой, утверждает колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян: Через 20...
- Инициатива Мин...
- Джонсон пожаловал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым