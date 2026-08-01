БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 618 подписчиков

В Эссексе что-то сильно рвануло, Холмс! Наши покурили или Петров с Бошировым?

В Эссексе что-то сильно рвануло, Холмс! Наши покурили или Петров с Бошировым?

Александр Ростовцев.   В минувшую субботу из британского Эссекса пришло сообщение: сильный взрыв и последующий пожар, сопровождаемый вторичными детонациями, практически уничтожил местный производственный комплекс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Поклон Петрову и Боширову за хорошую работу!
Ответить
1 м.