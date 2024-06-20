То Лам: Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны

Москва и Ханой будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Соответствующее заявление сделал вьетнамский президент То Лам после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, информирует РИА Новости.
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