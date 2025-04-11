Тараканы дядюшки Дональда или «Звездные войны-2.0»

Мы живем в удивительное время! Каких-то сорок (точнее, 42) лет назад мы, жившие в другой стране, затаив дыхание смотрели за тем, как разворачивались страсти по «Звездным войнам» (не тем, что от Лукаса), а у многих настольной была интереснейшая книга «Космическое оружие: дилемма безопасности».