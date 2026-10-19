США продолжат искать возможности для урегулирования конфликта на Украине. Президент Дональд Трамп готов рассматривать различные варианты, которые помогут завершить боевые действия.
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