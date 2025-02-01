С 1 февраля в России вступили в силу новые штрафы для владельцев старых автомобилей

Константин Купчин

Опять всех под гребëнку...... У меня авто японц 1997, у соседа жигули 8 лет. Я на своей третий раз гонял от Краснодара до Владивостока и снова собираюсь, а сосед только на рыбалку и то🤣 по попутному ветру..... И кому из нас подходит -старое авто-? Разве нельзя, при прохождении техосмотра получить статус, при котором надо авто смотреть чательно, и цену за это повышать, а какое и так находится в отличном состоянии, хоть и более 10 лет,. В Японии, по моему так,....