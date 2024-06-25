Как нужно есть бананы, чтобы они действительно приносили пользу организму: 4 важных правила

Банан - это очень полезный фрукт (или ягода, если судить с точки зрения ботаники).В такой еде содержится немало важных для человеческого организма соединений (витамины A, B, C, аминокислоты, антиоксиданты, клетчатка) и микроэлементов (калий, фосфор, железо).