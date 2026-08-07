⚡️Российские военнослужащие в Чёрном море нанесли удары по двум сухогрузам с вооружением для ВСУ Еще один сухогруз поражен у причала в порту «Черноморск» Одесской области.
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⚡️Российские военнослужащие в Чёрном море нанесли удары по двум сухогрузам с вооружением для ВСУ Еще один сухогруз поражен у причала в порту «Черноморск» Одесской области.