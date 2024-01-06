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Нежные образы главных героинь «Сказочного патруля» в работах российской художницы

Нежные образы главных героинь «Сказочного патруля» в работах российской художницы

Компания волшебниц из мультсериала «Сказочный патруль» часто вызывает у зрителей бурю эмоций — от раздражения из-за импульсивности Алёнки до восторга, когда дело касается рассудительности Вари, способной уладить почти любой конфликт мирным путём.

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