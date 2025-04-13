JAFC: грибное соединение олигопорин D может быть самым горьким в природе

Немецкие исследователи из Мюнхенского технического университета обнаружили в грибе-трутовике Amaropostia stiptica три ранее неизвестных горьких соединения, одно из которых может быть самым горьким веществом на планете.
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