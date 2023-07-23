Меня ненавидит кошка мужа

Майя Maja

Бенгалы вообще никого кроме одного хозяина( -ки) не признают. Тут дело не в вас. А вот муж ваш под стать моде завел животное да еще и проявляющие агрессию, а такие исключаются из племенного разведения. И мне непонятно почему вы ее не стерилизовали до сих пор ( это первое требование заводчиков для выбракованных по характеру животных)??? Срочно стерилизуйте и будет вам счастье. Она должна успокоится и можно будет скорректировать ее поведение. А так она опасна для ребенка, это точно.