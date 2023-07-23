Хэлп!!! Не знаю что и делать… с мужем живем два года, вдвоем и его кошка… бенгалка не стерилизованная.
Меня ненавидит кошка мужа
Комментарии
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Майя Maja
Бенгалы вообще никого кроме одного хозяина( -ки) не признают. Тут дело не в вас. А вот муж ваш под стать моде завел животное да еще и проявляющие агрессию, а такие исключаются из племенного разведения. И мне непонятно почему вы ее не стерилизовали до сих пор ( это первое требование заводчиков для выбракованных по характеру животных)??? Срочно стерилизуйте и будет вам счастье. Она должна успокоится и можно будет скорректировать ее поведение. А так она опасна для ребенка, это точно.
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18 час.
Майя Maja
Как это семейство живет с бенгалом более двух лет не представляю. Эти кошки во время течки так орут, что хоть хозяевам из дома беги. Если только таблетками не кормят, конечно. Но эта порода все равно очень громкая ))))
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10 час.
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