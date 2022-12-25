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Новым регионам РФ передали документы для организации медстрахования

Новым регионам РФ передали документы для организации медстрахования

depositphotos Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) передал администрациям новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — документы для организации работы территориальных фондов и системы ОМС.

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