Новым регионам РФ передали документы для организации медстрахования

depositphotos Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) передал администрациям новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — документы для организации работы территориальных фондов и системы ОМС.
depositphotos Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) передал администрациям новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — документы для организации работы территориальных фондов и системы ОМС.
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