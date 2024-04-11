В МЧС Владимирской области опровергли закрытие школ из-за угрозы атаки БПЛА

Фейковую новость об атаке беспилотников распространили поддельные телеграм-каналы.10 апреля пользователи Телеграм во Владимирской области получили рассылку якобы от "МЧС Владимирской области" и "Правительства Владимирской области".
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