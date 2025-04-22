Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России

Для мигрантов из Киргизии срок легализации в России продлили до 10 сентября. Об этом сообщил МИД республики после встречи посла в Москве Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.
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