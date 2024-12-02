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Россияне рассказали о главных страхах на корпоративах

Россияне рассказали о главных страхах на корпоративах

Недавнее исследование страхового брокера Mainsgroup, в котором приняли участие более 1,2 тыс. респондентов, показало, что главной неприятностью для россиян на корпоративных вечеринках являются нелепые конкурсы.

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