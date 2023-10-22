Запад платит за разрушение Украины, война нужна американскому ВПК и «дивиденды будущим поколениям»

Компанцев Сергей

«Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, — и мы готовы это оружие предоставить». вот основнаяя причина развязывании воин везде где были амеры сами .. подумайте сначало прежде что то писать ..сс