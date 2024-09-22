Юрист Алексеев: Валиевой следует обратиться в кассационный суд Швейцарии

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) за допинговое нарушение, вряд ли сможет добиться пересмотра дела, однако она может «попытаться нажать на две педали» — обжаловать решение в Кассационном и Верховном судах Швейцарии, заявил в интервью 360 глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.