Конференция АБА КОНФ 2024 пройдет 14 мая в Москве

Конференция Ассоциации блогеров и агентств (АБА) объединит более 600 участников, среди которых блогеры и их менеджеры, представители регуляторов сферы рекламы (Роскомнадзор, ФАС, ФНС), эксперты и руководители российских социальных сетей, крупных брендов-рекламодателей («Тинькофф», Ozon, «Яндекс Еда», «Детский мир» и другие), медийных и инфлюенс-агентств, а также сервисов аналитики.