Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА

Несколько украинских БПЛА силами ПВО и РЭБ уничтожили в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
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