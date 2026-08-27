НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Граница под контролем: ЦАХАЛ ликвидировала более 400 объектов террористов на юге Ливана

Граница под контролем: ЦАХАЛ ликвидировала более 400 объектов террористов на юге Ливана

 В последние недели подразделения бригады Голани под командованием 36-й дивизии ЦАХАЛ проводят масштабную операцию в так называемой «зоне безопасности» на юге Ливана, направленную на нейтрализацию угроз со стороны «Хезболлы» .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии